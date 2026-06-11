Haltestelle Marienplatz: Ist das der schlimmste Aufzug Stuttgarts?

Nicht komplett kaputt, aber funktioniert nur selten: Im Aufzug am Marienplatz stranden Menschen mit Kinderwagen regelmäßig. Eine Nachfrage bei der SSB führt zu ungeahnten Folgen.
Wenn im Leben der Punkt kommt, an dem man auf Aufzüge angewiesen ist, tut man Dinge, die man früher höchst seltsam gefunden hätte. Man läuft ellenlange Umwege. Man liest in ÖPNV-Apps die Störungsmeldungen. Man scannt fremde Personen nach den Kriterien „vertrauenswürdig, stark, nicht allzu gehetzt“, um diese um Hilfe zu bitten beim Tragen von Kinderwagen oder Rollstuhl. Man tauscht sich mit Freunden und Fremden darüber aus, wo gerade ein Aufzug nicht funktioniert.