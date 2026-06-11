Haltestelle Marienplatz: Ist das der schlimmste Aufzug Stuttgarts?

Nicht komplett kaputt, aber funktioniert nur selten: Im Aufzug am Marienplatz stranden Menschen mit Kinderwagen regelmäßig. Eine Nachfrage bei der SSB führt zu ungeahnten Folgen.

Wenn im Leben der Punkt kommt, an dem man auf Aufzüge angewiesen ist, tut man Dinge, die man früher höchst seltsam gefunden hätte. Man läuft ellenlange Umwege. Man liest in ÖPNV-Apps die Störungsmeldungen. Man scannt fremde Personen nach den Kriterien „vertrauenswürdig, stark, nicht allzu gehetzt“, um diese um Hilfe zu bitten beim Tragen von Kinderwagen oder Rollstuhl. Man tauscht sich mit Freunden und Fremden darüber aus, wo gerade ein Aufzug nicht funktioniert.

Denn Wissen ist Macht. Wenn man weiß, dass irgendwo ein Aufzug kaputt ist, plant man entsprechend um. Manchmal hievt man auch (verbotenerweise) einen Kinderwagen über eine Rolltreppe. Das Schlimmste jedenfalls ist, wenn es einen unerwartet trifft. Und das ist beim Marienplatz sehr oft der Fall. Denn der Aufzug dort ist nicht richtig kaputt. Aber zumindest der in Fahrtrichtung Vaihingen funktioniert nur sehr unzuverlässig. In S-Süd ist dieser regelrecht berüchtigt.

Die Knöpfe im Aufzug selbst funktionieren meist nicht

Laut Beobachtungen verschiedener Eltern, die regelmäßig mit Kinderwagen unterwegs sind, gibt es zwei Schwierigkeiten: Der Aufzug fährt dann, wenn ihn oben oder unten jemand anfordert. Aber die Knöpfe im Aufzug selbst funktionieren meist nicht. Steigt man also ein und möchte nach oben oder unten fahren, aber draußen hat gerade niemand die Anforderungsknopf gedrückt, fährt er nicht los.

Zudem fährt er oft nicht los, wenn die Gewichtsbelastung etwas höher ist – aber nicht so groß, wie maximal zugelassen ist. So oder so: Ständig stranden Menschen in diesem Aufzug.

Besonders fies ist dann auch, dass es zwar Rolltreppen am Marienplatz gibt, aber diese nicht vollständig sind. Von der Bahnsteig-Ebene führen drei Treppen-Abschnitte nach oben auf den Platz, allerdings gibt es nur bei zwei dieser Abschnitte eine Rolltreppe. Davon abgesehen, dass man sowieso mit Kinderwagen nicht Rolltreppe fahren darf: Selbst wenn man es verbotenerweise tun würde, müsste man bei der mittleren Treppe eben doch jemanden um Hilfe bitten.

Die Rolltreppen zwischen Marienplatz und Bahnsteigebene sind nicht vollständig. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auf Nachfrage bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), die für den Aufzug zuständig ist, dauert es zunächst einige Tage lang, bis eine Rückmeldung kommt. Und dann folgt eine Auskunft, die wohl die allermeisten Betroffenen kaum zufrieden stellen dürfte: „Die Firma, die den Wartungsvertrag hat, hat die Anlage nun geprüft, einen Fehler festgestellt und den Aufzug außer Betrieb genommen“, sagt ein Sprecher der SSB am Donnerstag. „Wie schnell es weitergeht, kann ich nicht sagen.“ Aber das Ganze werde seitens der Zuständigen „mit hoher Dringlichkeit verfolgt“, heißt es.

Freundliche, starke Tragehelfer dürften am Marienplatz aber vorerst wichtig bleiben.