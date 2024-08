Haltestelle für Stadtbahn: Erste Ausblicke auf Fellbachs Neue Mitte

1 So könnte die künftige Endhaltestelle bei der Fellbacher Lutherkirche aussehen. Foto: Steinhoff/Haehnel Architekten

Offen, grün und verbindend soll der Bereich auf der Nordseite des Fellbacher Rathauses werden. Jetzt gibt es erste Visualisierungen von dem geplanten neuen Endhalt der Stadtbahn und dem künftigen Mobilitätshub an der Lutherkirche.











Schon seit etlichen Jahren wird über die Umgestaltung des zentralen Platzes nördlich des Fellbacher Rathauses debattiert. Der eigentliche Auslöser kommt dabei gar nicht aus der Fellbacher Mitte selbst. Den Anstoß gibt vielmehr die Doppeltraktion – so jedenfalls heißt der Austausch der bisherigen rund 40 Meter langen Stadtbahnen durch fast doppelt so lange neue Züge. Diese haben mehr Kapazität und sollen das Gedränge in den Pendlerzeiten entschärfen.