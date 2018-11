Haltestelle Bopser Verkehrschaos nach Fahrzeugschaden einer Stadtbahn

Von red/ceb/pj 29. November 2018 - 20:22 Uhr

Eine Stadtbahn bleibt an der Haltestelle Bopser mit einem Fahrzeugschaden liegen. Das löst ein kleines Chaos im Feierabendverkehr aus.





3 Bilder ansehen

Stuttgart - Im Feierabendverkehr ist am Donnerstag eine Stadtbahn an der Haltestelle Bopser liegen geblieben und hat so ein Verkehrschaos verursacht. Mehrere Linien konnten zeitweise nicht zwischen Charlottenplatz und Weinsteige verkehren.

Die Klimaanlage der Stadtbahn war offenbar defekt, eine Rauchbildung war die Folge. Daraufhin löste das Fahrzeug eine Zwangsbremsung aus, die der Fahrer nicht mehr lösen konnte. Die Passagiere mussten den Wagen verlassen, der später ins Depot nach Möhringen zur Untersuchung abgeschleppt wurde.

Wegen der Rauchentwicklung rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus. Der war bei ihrer Ankunft jedoch schon wieder verzogen. Die Feuerwehr konnte selbst mit einer Wärmebildkamera kein Glutnest entdecken. Ihr Einsatz war gegen 19.15 Uhr beendet. Gegen 20 Uhr wurde die Streckensperrung zwischen Charlottenplatz und Weinsteige aufgehoben.