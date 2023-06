1 Der Hund soll klein gewesen sein und weißes Fell haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Ein Ehepaar und eine Hundehalterin suchen in Pleidelsheim gemeinsam Schutz vor dem Regen. Kurz bevor der Spaziergang fortgesetzt werden sollte, beißt der Vierbeiner zu.









Ein Ehepaar und eine Frau mit Hund suchen Schutz vor dem Regen – und am Ende trägt der 68-jährige Ehemann eine Bisswunde am Bein davon. Jetzt ist die Polizei am Zug und sucht die Hundehalterin. Denn die hatte am Montagabend scheinbar nur vorgegeben, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.