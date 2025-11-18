Worum es im Rentenstreit der Union geht

Die Junge Gruppe der Unionsfraktion stellt sich bei der Rente quer. Der Kanzler will aber am Zeitplan für die Abstimmung im Bundestag festhalten. Was nun?
Am Wochenende spitzte sich der Rentenstreit in der Union zu: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will das Rentenpaket noch dieses Jahr durch den Bundestag bringen, doch die Junge Union stellt sich weiter quer. Sie befürchtet eine zu starke Belastung der jungen Generationen durch die Festschreibung des Rentenniveaus. Sie könnte mit ihren 18 Abgeordneten die für Dezember geplante Bundestags-Abstimmung blockieren.