Halloween-Trends: Gruselmönch oder Addams Family – auf welche Kostüme die Stuttgarter stehen

Mit welchen Verkleidungen kann man dieses Jahr auf Halloween-Partys aufkreuzen – und was ist bei den Kleinsten beliebt? Wir haben im größten Kostümladen Stuttgarts nachgefragt.
Eine Spukgestalt schwebt neben dem Eingang des Kostümladens Deiters in der Stuttgarter Innenstadt. Im Schaufenster lauern schwarze Katzen mit gelben Augen; Vampire fletschen ihre Zähne. Umrankt wird das Spektakel von Spinnweben. Ein Großteil der Ladenfläche ist auf Grusel eingeschworen. Noch ist es dort relativ ruhig. „Zu Halloween geht es hier heiß her“, sagt Filialleiterin Alizee Kaißer.