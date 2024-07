Halloween-Special von LOL: Lachen die Kaulitz-Zwillinge mit?

1 Bill (l.) und Tom Kaulitz sind angeblich zwei der Promis eines geplanten "LOL"-Specials. Foto: Imago Images/Sven Simon

In diesem Jahr wird es ein Halloween-Special des beliebten Streaming-Formats "LOL: Last One Laughing" geben. Angeblich sollen unter anderem die Kaulitz-Zwillinge mitmischen.











Wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "LOL: Last One Laughing" gegenseitig zum Lachen bringen, sind demnächst offenbar auch Bill und Tom Kaulitz mit am Start. Die 34-jährigen Tokio-Hotel-Zwillinge werden angeblich Teil eines geplanten Halloween-Specials des beliebten Streaming-Formats bei Prime Video. Das möchte zumindest die "Bild am Sonntag" erfahren haben.