Halloween-Partys in Stuttgart Schaurig-schöne Ausgehtipps für die Gruselnacht

Von bam 25. Oktober 2018 - 15:15 Uhr

Für die düsterste Nacht des Jahres haben zahlreiche Clubs und Veranstaltungsstätten Partys angekündigt, die selbst die kaltblütigsten Vampire, Hexen, und Dämonen erschaudern lassen.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Grusel-Fans dürfen ihren schaurigsten Kostüm-Fantasien freien Lauf lassen, wenn wieder die gespenstischste Nacht des Jahres ansteht: Halloween. Zum Schauer-Fest ist in Stuttgart wieder einiges geboten und für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Der Terminkalender hält auch in diesem Jahr wieder das ein oder andere Grusel-Highlight bereit: Für Ungeduldige gibt es Veranstaltungen am Wochenende vor dem 31. Oktober, aber auch am Halloween-Mittwoch selbst bieten die Clubs in der Stadt ein vielfältiges Programm. Ob im Killesberg Park, am Neckarufer oder in der City – Hexen, Draculas und böse Clowns können die Stadt an zahlreichen Orten unsicher machen.

Welche Clubs in Stuttgart zur Halloween-Party laden und für welche Feier man vorab Tickets benötigt, das sehen Sie in unserer Bildergalerie.