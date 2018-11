Halloween-Party in Stuttgart Stuttgarter feiern Tag der Toten in den Wagenhallen

Von bpu 01. November 2018 - 09:12 Uhr

„Dia de los Muertos“ heißt das mexikanischen Totenfest – der Tag der Toten. Am Mittwochabend wehte zu Halloween ein Hauch mexikanischer Flair durch die Wagenhallen.





Stuttgart - Am Mittwochabend wehte ein Hauch mexikanischer Flair durch die frisch sanierten Wagenhallen in Stuttgart. „Dia de los Muertos“ heißt das mexikanische Traditionsfest – der Tag der Toten. In Mexiko geht man davon aus, dass die Verstorbenen für einen Tag zurückkehren und mit ihren Liebsten ein riesiges Fest feiern feiern.

In den Stuttgarter Wagenhallen wurde am Mittwoch ganz nach dem mexikanischen Vorbild gefeiert. Zur bunten Halloween-Party kam kaum ein Gast unverkleidet. Viele hatten sich das Gesicht totenkopfähnlich geschminkt: schön bleich mit schwarzen Augenhöhlen. Auch der Blumenschmuck, der viele Köpfe schmückte, hat seine Wurzeln in der mexikanischen Tradition.

Doch nicht nur in den Wagenhallen wurde vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert. Auch im SI Centrum in Stuttgart-Möhringen war die Bude voll und die Gäste kreativ gekleidet.