Die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum wird 25 Jahre alt. Das Topmodel überrascht jedes Jahr mit aufwendigen und bizarren Kostümen. Wir haben die Bilder der spektakulären Looks.

Halloween steht vor der Tür – und damit auch Heidi Klums legendäre Halloween-Party. Das deutsche Topmodel ist mittlerweile weithin als Halloween-Ikone bekannt, denn jedes Jahr präsentiert sich Klum in aufwendigen und ausgefallenen Kostümen. Und in diesem Jahr gibt es einen besonderen Grund zu feiern: Die Party findet zum 25. Mal statt.

Auf Instagram nutzt Heidi Klum die Gelegenheit und teilt Bilder und Videos ihrer Kostüme der vergangenen Jahre. Die erste Halloween-Party fand im Jahr 2000 statt. Heidi Klum präsentierte sich damals blass geschminkt in einem schwarzen Kleid und mit einer schwarzen Perücke.

Mit den Jahren wurden die Kostüme immer ausgefallener. Heidi Klum war beispielsweise schon als Werwolf, als alte Frau und als Oger-Prinzessin Fiona aus dem Film „Shrek“ zu sehen. Nur 2020 und 2021 verzichtete sie wegen der Corona-Pandemie auf ihre Halloween-Party und ein aufwendiges Kostüm.

Mittlerweile ist auch Ehemann Tom Kaulitz fester Bestandteil des Events und trägt passende Kostüme. Als Heidi Klum etwa 2023 als Wurm auf dem roten Teppich erschien, war er als schauriger Angler an ihrer Seite.

Welches Kostüm trägt Heidi Klum 2025?

In unserer Bildergalerie haben wir die Looks der vergangenen Jahre zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und sehen Sie, welche auffälligen Kostüme Heidi Klum in den vergangen Jahren getragen hat.

Ob sich Heidi Klum zu diesem Anlass etwas ganz Besonderes einfallen lässt? Kürzlich gab das Topmodel zumindest einen ersten Hinweis auf ihr Kostüm. In der US-Show „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ sagte Klum, sie werde extra hässlich und super gruselig sein. Mehr gab sie jedoch nicht preis. Es bleibt also abzuwarten, welches schaurige Kostüm das Topmodel in diesem Jahr gewählt hat.