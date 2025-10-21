Halloween in Stuttgart: Das sind bei Kindern und Jugendlichen die beliebtesten Kostüme für Freitagabend

Mit welchen Verkleidungen kann man dieses Jahr auf Halloween-Partys aufkreuzen? Wir haben im größten Kostümladen Stuttgarts nachgefragt. Auch ein Last Minute-Tipp ist dabei.
Eine Spukgestalt schwebt neben dem Eingang des Kostümladens Deiters in der Stuttgarter Innenstadt. Im Schaufenster lauern schwarze Katzen mit gelben Augen; Vampire fletschen ihre Zähne. Umrankt wird das Spektakel von Spinnweben. Ein Großteil der Ladenfläche ist auf Grusel eingeschworen. Gut eine Woche vor Halloween ist es dort noch relativ ruhig. „Zu Halloween geht es hier heiß her“, sagt Filialleiterin Alizee Kaißer.