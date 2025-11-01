Halloween in Stuttgart: 100 uneingeladene Gäste im Garten – Halloween-Party von 15-Jähriger eskaliert

Eine Halloween-Party einer 15-Jährigen in Stuttgart-Süd läuft am Freitagabend aus dem Ruder. Rund 100 uneingeladene Gäste tauchen im Garten der Jugendlichen auf. Die Polizei ermittelt.

Eine Halloweenparty in Stuttgart-Süd am Freitagabend ist aus dem Ruder gelaufen und hat zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei berichtet, meldete sich gegen 21.15 Uhr ein Familienangehöriger bei der Polizei, da bei einer privaten Party einer 15-Jährigen rund 100 Personen im Garten der Familie erschienen, die offenbar nicht eingeladen waren.

Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie rund 400 Personen vor dem Haus und in der näheren Umgebung fest, die sich laut Polizei teilweise aggressiv verhielten, Flaschen warfen und Böller zündeten. Ein Teil der Anwesenden flüchtete beim Eintreffen der Polizei.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Nachdem die Beamten die anwesenden Personen aufgefordert hatten, den Ort zu verlassen und Platzverweise erteilten, beruhigte sich die Situation demnach.

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüchen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903300 bei der Polizei zu melden.