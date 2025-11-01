Halloween in der Wilhelma: Gruselig und kreativ – Wilhelma wird zum Horror-Zoo

Geister, Vampire und Spuk: An Halloween verwandelte sich die Wilhelma in ein buntes Reich der Geister und Gespenster.
Dicke Nebelschwaden, unheimliches Lachen und jede Menge Gänsehaut: Am Freitag herrschte in der Wilhelma wieder Ausnahmezustand. Über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich in Hexen, Vampire, Gespenster und Dämonen verwandelt und sorgten für ein Halloween-Erlebnis der besonderen Art. Zwischen Palmenhaus und Platanenallee wandelten furchteinflößende Kreaturen umher, posierten für Selfies und ließen so manchen kleinen Besucher erschauern.