Sie gelten als Blutsauger, sehen grässlich aus oder haben einfach einen furchteinflößenden Namen: der Nabu stellt zu Halloween die sieben unheimlichsten Tiere vor.
In der Nacht auf Allerheiligen gehen wieder kleine Geister, Feen und Vampire auf Beutezug. „Süßes oder Saures“, heißt es dann vor den Haustüren. Aber auch Fledermäuse, Spinnen und Werwölfe gehören zu den Klassikern an Halloween. Die real existierenden Vorbilder im Tierreich haben durch ihre Lebensweise, ihre Art zu jagen oder ihren Namen einen Gänsehautfaktor. Der Nabu hat die furchteinflößendsten Tiere aus baden-württembergischen Wäldern, Feldern und Städten zusammengestellt.