Halloween im Kreis Esslingen: Ihr Halloween-Haus in Esslingen lieben alle Kinder – „Grusel ja, Angst nein“

Wer sich durch die Geisterlandschaft von Birgit und Wolfgang Lüneberg traut, wird mit Süßigkeiten belohnt. Das hat sich bei den Kindern im Stadtteil Hegensberg längst herumgesprochen.
Eine fette, schwarze Spinne mit blutroten Augen hat die Palme im Vorgarten mit einem dichten Netz überzogen. Ein andere klettert an dicken Fäden die Hausfassade hinauf. Im Vorgarten steht ein Galgen, an dem ein Skelett baumelt. Daneben taucht ein Totenkopf aus einer Toilettenschüssel auf. „Jetzt muss es nur noch dunkel werden“, sagen Birgit und Wolfgang Lüneberg voller Vorfreude. „Wenn die Beleuchtung angeht, ist die Grusel-Szenerie perfekt.“