Halloween steht vor der Tür, und was gibt es Besseres, als sich mit einer ordentlichen Portion Popcorn und einem guten Film auf dem Sofa zu verkriechen? Egal, ob Sie der Typ sind, der sich hinter einem Kissen versteckt, oder laut über gruselige Monster lacht – Halloween-Filme bieten für jeden etwas.

30 Filme für Halloween

Halloween – Die Nacht des Grauens (1978)

In diesem Horror-Klassiker von John Carpenter entkommt der psychopathische Mörder Michael Myers nach 15 Jahren aus einer psychiatrischen Anstalt. An Halloween kehrt er in seine Heimatstadt Haddonfield zurück und beginnt, junge Menschen zu terrorisieren. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) gerät ins Visier von Myers, während Dr. Loomis (Donald Pleasence), der Arzt, der ihn behandelt hat, versucht, ihn aufzuhalten.

The Exorcist (1973)

In diesem legendären Horrorfilm geht es um die junge Regan, die von einer unheimlichen dämonischen Macht besessen wird. Als Ärzte und Psychologen keinen Rat mehr wissen, wendet sich ihre verzweifelte Mutter an den Priester Father Karras. Gemeinsam mit dem erfahrenen Exorzisten Father Merrin stellen sie sich in einem intensiven Exorzismus dem dämonischen Wesen entgegen.

A Nightmare on Elm Street (1984)

In diesem ikonischen Horrorfilm von Wes Craven terrorisiert der brutale Killer Freddy Krueger eine Gruppe von Teenagern in ihren Träumen. Freddy, der durch seine verbrannte Haut und seine Klingenhandschuhe berüchtigt ist, kann seine Opfer im Schlaf töten – und diese Tode wirken sich auch in der realen Welt aus. Nancy, eine der Teenagerinnen, versucht verzweifelt herauszufinden, wie sie Freddy aufhalten kann, bevor er alle ihre Freunde tötet.

The Shining (1980)

In Stanley Kubricks meisterhaftem Horrorfilm zieht Jack Torrance (Jack Nicholson) mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny in das abgelegene Overlook Hotel, um dort als Hausverwalter den Winter zu verbringen. Während der einsamen Monate beginnt Jack zunehmend den Verstand zu verlieren, beeinflusst von den dunklen Geheimnissen des Hotels. Sein Sohn Danny, der über eine übersinnliche Gabe namens "Shining" verfügt, erlebt schreckliche Visionen und spürt die böse Präsenz, die das Hotel durchdringt.

Scream (1996)

In diesem cleveren Horrorfilm von Wes Craven wird die Kleinstadt Woodsboro von einem maskierten Serienmörder heimgesucht, der seine Opfer mit Anrufen terrorisiert und dabei Horrorfilm-Klischees verspottet. Die junge Sidney Prescott (Neve Campbell) wird zur Hauptzielscheibe des Killers, der "Ghostface" genannt wird. Zusammen mit ihren Freunden und einem tollpatschigen Polizisten versucht Sidney, dem Killer zu entkommen und sein wahres Gesicht zu enthüllen.

The Conjuring (2013)

Die Geisterjäger Ed und Lorraine Warren werden in den 1970er-Jahren zu einer abgelegenen Farm gerufen, wo eine Familie von einer unheimlichen Macht terrorisiert wird. Während sie versuchen, das Böse zu bekämpfen, stoßen sie auf das gefährlichste Wesen, dem sie je begegnet sind.

Psycho (1960)

Alfred Hitchcocks Thriller folgt Marion Crane, die nach einem Diebstahl im abgelegenen Bates Motel Unterschlupf sucht. Dort trifft sie auf den seltsamen Norman Bates, der von seiner dominanten Mutter kontrolliert wird. Doch die Nacht endet in einem schockierenden Mord, der nur den Anfang einer grausamen Entdeckung markiert.

It (2017)

Eine Gruppe von Kindern in der Stadt Derry wird von einem uralten, bösartigen Wesen terrorisiert, das die Gestalt des Clowns Pennywise annimmt. Sie müssen ihre tiefsten Ängste überwinden, um das Monster zu besiegen, das alle 27 Jahre zurückkehrt, um Jagd auf Kinder zu machen.

Get Out (2017)

In diesem psychologischen Horror-Thriller von Jordan Peele geht es um Chris, einen jungen Afroamerikaner, der das Wochenende auf dem Anwesen seiner weißen Freundin Rose verbringt. Zunächst wirkt ihre Familie freundlich, doch bald entdeckt Chris beunruhigende Geheimnisse. Während das Verhalten der Bewohner zunehmend unheimlicher wird, realisiert er, dass hinter der Fassade etwas Schreckliches lauert.

The Ring (2002)

The Ring ist ein Horrorfilm, in dem die Journalistin Rachel Keller eine mysteriöse Videokassette untersucht, die angeblich den Tod derjenigen verursacht, die sie ansehen. Nachdem ihr eigener Sohn das verfluchte Video ansieht, hat Rachel nur sieben Tage Zeit, um das Rätsel zu lösen und den Fluch zu brechen. Die Spur führt sie zu einer tragischen Geschichte eines Mädchens namens Samara, das hinter den tödlichen Visionen steckt.

The Others (2001)

In „The Others“ lebt Grace, eine streng religiöse Mutter mit ihren zwei lichtempfindlichen Kindern in einem abgelegenen Herrenhaus. Wegen der Krankheit der Kinder muss das Haus ständig im Dunkeln gehalten werden. Nachdem neue Bedienstete im Haus eintreffen, beginnen seltsame und unerklärliche Ereignisse, die Grace an ihrem Verstand zweifeln lassen. Sie glaubt, das Haus sei von Geistern heimgesucht. Doch eine schockierende Wendung enthüllt eine ganz andere Wahrheit, die alles in Frage stellt, was sie bis dahin geglaubt hat.

It Follows (2014)

Eine junge Frau namens Jay wird die nach einem sexuellen Erlebnis von einer unheimlichen, übernatürlichen Macht verfolgt. Diese Kreatur wechselt ständig die Gestalt und nähert sich langsam, aber unaufhaltsam, um sie zu töten. Nur Jay kann die Kreatur sehen, und der Fluch wird weitergegeben, wenn die betroffene Person den Fluch auf eine andere Person überträgt – durch Geschlechtsverkehr. Jay und ihre Freunde versuchen verzweifelt, einen Weg zu finden, die unheimliche Bedrohung zu stoppen, bevor sie sie einholt. Der Film nutzt subtile Spannung und beklemmende Atmosphäre, um Angst zu erzeugen.

The Babadook (2014)

Eine Mutter kämpft mit der Trauer um ihren verstorbenen Ehemann, während sie gleichzeitig ihren schwierigen Sohn großzieht, der unter Angstzuständen leidet. Als sie ein mysteriöses Kinderbuch entdeckt, das von einer finsteren Kreatur handelt, beginnt in ihrem Zuhause eine unheimliche Präsenz zu spuken.

Insidious (2010)

Eine Familie zieht in ein neues Haus, doch bald beginnen dort seltsame und beunruhigende Dinge zu geschehen. Als ihr Sohn nach einem mysteriösen Unfall in ein unerklärliches Koma fällt, stellt sich heraus, dass er in der Lage ist, in eine jenseitige Dimension zu reisen. Während die Familie versucht, die Ursache für sein Leiden zu finden, entdeckt sie, dass ihr Sohn von bösartigen Geistern und dunklen Mächten heimgesucht wird, die versuchen, seinen Körper zu übernehmen.

Host (2020)

Eine Gruppe von Freunden veranstaltet während eines Online-Videoanrufs eine virtuelle Séance aus Langeweile. Was als harmloser Spaß beginnt, nimmt jedoch eine schreckliche Wendung, als sie unwissentlich eine bösartige, übernatürliche Präsenz heraufbeschwören. Diese macht sich die digitale Verbindung zunutze und beginnt, die Teilnehmer zu terrorisieren. Während die Freunde versuchen, den Fluch zu brechen, spitzt sich die Lage zu, und die dämonische Entität greift immer gewalttätiger ein.

Weitere Filme mit Gruselfaktor

The Witch (2015) – Ein düsteres, atmosphärisches Horrordrama im Neuengland des 17. Jahrhunderts. Poltergeist (1982) – Eine Familie wird von übernatürlichen Kräften in ihrem Haus terrorisiert. Evil Dead (1981) – Eine Gruppe von Freunden entfesselt durch ein altes Buch ein dämonisches Grauen. Relic (2020) – Ein bedrückender Film, der Familiendrama und Horror auf packende Weise miteinander verwebt, als eine Tochter ihre vermisste Mutter sucht. Paranormal Activity (2007) – Überwachungskameras fangen die unheimlichen Geschehnisse in einem Haus ein. Friday the 13th (1980) – Der Beginn der mörderischen Abenteuer von Jason Voorhees. Midsommar (2019) – Ein albtraumhaftes Sommerfest in Schweden, das in einem Horrortrip endet. Sinister (2012) – Ein Autor entdeckt alte Filmaufnahmen, die mit Mordserien in Verbindung stehen. Smile (2022) – Psychologischer Horror mit tiefen Schockmomenten und unheimlicher Atmosphäre, perfekt für Fans von unbehaglichem Grusel. The Blair Witch Project (1999) – Der Found-Footage-Film, der den Horror in die Wälder bringt. Child's Play (1988) – Die mörderische Puppe Chucky terrorisiert eine Familie. The Haunting of Hill House (2018) – Eine großartige Mischung aus Geistergeschichte und Familiendrama. Doctor Sleep (2019) – Die Fortsetzung von The Shining mit neuen übernatürlichen Bedrohungen. 28 Days Later (2002) – Ein rasanter Zombiefilm, der die Apokalypse auf neue Art und Weise zeigt. Crimson Peak (2015) – Ein atmosphärischer Gothic-Horror von Guillermo del Toro.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.