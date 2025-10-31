Halloween: 150 Zombies tanzen zu Thriller im Hamburger Hauptbahnhof

2 "Thriller" ist einer der zahlreichen erfolgreichen Songs von Michael Jackson. Foto: Marcus Golejewski/dpa

Zu Halloween wird die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof zur Bühne einer spektakulären Tanzaktion: Rund 150 Michael-Jackson-Fans tanzen die legendäre Thriller-Choreographie.











Hamburg - Zu Halloween haben als Zombies verkleidete Menschen ihren großen Auftritt im Hamburger Hauptbahnhof. Etwa 150 Tänzerinnen und Tänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz führten die berühmte Thriller-Choreographie von Michael Jackson auf, wie das Unternehmen Stage Entertainment mitteilte. Organisiert wird die Gruselshow von einem Fanclub.