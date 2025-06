Der Auftakt des nächsten Abschnitts ihrer Welttournee - und damit auch ein Konzert in Berlin - muss verschoben werden. Kylie Minogue entschuldigt sich via Instagram.

Kylie Minogue (57) muss ihr geplantes Berlin-Konzert am 16. Juni im Rahmen ihrer "Tension Tour" aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Darüber wurden die Fans am Freitag informiert. In einer Story auf ihrem Instagram-Account entschuldigt sich die Sängerin mit einem längeren Text für die kurzfristige Absage.

Sie habe sich "unglücklicherweise eine Virusinfektion" eingefangen, heißt es in der Story, mit der die Australierin ihre Fans über ihre Erkrankung informiert. "Hallo Kehlkopfentzündung", schreibt sie weiter. "Ich habe mein Bestes versucht, um mich schnell zu erholen für die nächsten Shows ab Montag, aber ich fürchte, es wird noch einige Tage dauern, um gesund genug für die Bühne zu sein und mein Bestes für euch zu geben." Es tue ihr unfassbar leid, aber sie habe keine andere Wahl, als die Auftritte in Berlin, im polnischen Lodz, in Kaunus in Litauen und in Tallin, der Hauptstadt von Estland, zu verschieben.

Die Konzerttickets behalten demnach ihre Gültigkeit, beruhigt sie ihre Follower. Ihr Team gebe ebenso sein Bestes, um neue Termine zu finden "und wir halten euch auf dem Laufenden". Minogue bedankt sich abschließend für das Verständnis ihrer Fans. "Ihr wisst, ich liebe euch alle. Und ich liebe diese Show. Ich werde euch nächste Woche vermissen und kann es nicht erwarten, euch wiederzusehen."

Am 7. Juli wieder in Deutschland

Am 23. Juni soll es ihrer Homepage zufolge dann im finnischen Espoo weitergehen. Es folgen Termine in Schweden, Dänemark, Frankreich. Am 7. Juli findet das zweite von drei geplanten Deutschlandkonzerten in Düsseldorf statt. Zwei Tage später singt sie in Stuttgart.

Seit 15. Februar tourt Kylie Minogue rund um den Globus, angefangen in ihrer Heimat Australien. Zuletzt stand sie am 6. Juni im britischen Glasgow auf der Konzertbühne. Ihr vorerst letztes Konzert ist nach aktuellem Stand für den 26. August in Mexiko geplant.