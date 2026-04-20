Hallmann bei Dautel: „Liebe und ganz viel Butter“ – eine Berliner Spitzenköchin auf Heimatbesuch

Von Neukölln nach Bönnigheim: Sarah Hallmann ist mit ihrem Team ins Weingut von Christian Dautel gereist – und hat ihre kulinarischen Kindheitserinnerungen mitgebracht.
Sarah Hallmann ist ganz im Glück, wenn sie diese hügelige Gegend mit den Weinbergen sieht. Aufgewachsen ist sie hier ganz in der Nähe, auf einem Hof zwischen Ingersheim und Besigheim. Für ein Gastspiel beim Weingut Dautel kommt sie zurück in die Gegend, die ihre Küche heute immer noch sehr prägt. „Ich habe eine Woche lang nur Schwäbisch mit dem Team gesprochen“, sagt die 41-Jährige und lacht. Einen großen Teil ihres Teams hat sie eingepackt, um für Lunch und Dinner aufzukochen.