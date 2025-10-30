Hallenrad-WM in Göppingen: Kunstradfahren und Radball – eine elektrisierende Mischung

Für die Hallenrad-WM in der Göppinger EWS-Arena vom 7. bis zum 9. November sind bereits 3600 Tickets pro Tag verkauft. Die Vorfreude auf eine stimmungsvolle Atmosphäre ist groß.
Katharina Schwarz war selbst 2010 und 2013 zweimal Weltmeisterin im Zweier-Kunstradfahren. Am Donnerstag saß die 37-Jährige in ihrer Funktion als Vizepräsidentin von German Cycling auf dem Podium der EWS-Arena und ihr war die Vorfreude auf die Hallenrad-WM (7. bis 9. November) in Göppingen so sehr anzumerken, als wäre sie selbst noch als Aktive dabei. „So eine Heim-WM ist der absolute Wahnsinn für die Sportler, und der Wechsel zwischen Radball und Kunstrad ist elektrisierend, etwas ganz besonderes“, sagte Schwarz.