Die Stuttgarter Kickers sichern sich am vorletzten Spieltag der Hallenhockey-Bundesliga nach einem nervenaufreibenden Spiel gegen das Schlusslicht SC Frankfurt den Klassenverbleib.
Tanzende Fans auf den Rängen der Halle an der Hohen Eiche in Degerloch, jubelnde und sich in den Armen liegende Akteure auf dem Spielfeld: Der HTC Stuttgarter Kickers hat am Samstag in einem an Dramatik wohl kaum zu überbietenden Spiel mit mehreren Gefühlszuständen das Schlusslicht SC Frankfurt mit 9:7 (1:4) besiegt und damit erneut den Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft. „Immerhin, einen Spieltag früher als in der Vorsaison, da war es nämlich erst am letzten“, sagt Kickers-Kapitän Richard Bremsgen strahlend.