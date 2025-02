Hallenhockey: HTC Stuttgarter Kickers: Aufstiegsfreude nach Torhüter-Not

1 Die Spielerinnen des HTC Stuttgarter Kickers feiern in Frankfurt mit ihren mitgereisten Fans den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Foto: privat

Kurz vor Saisonbeginn hatten die Damen des HTC Stuttgarter Kickers keine Keeperin im Kader. Mit einer erfahrenem Neuzugang und Teamspirit gelang der Sprung in die 2. Bundesliga.











Link kopiert



Es war wohl das beste Geburtstagsgeschenk, das sie sich hätte vorstellen können: An ihrem 26. Geburtstag gelang Kapitänin Nadija Chmiel mit den Hockey-Frauen des HTC Stuttgarter Kickers der Sprung in die 2. Bundesliga. Durch den 4:2-Sieg beim SC Safo Frankfurt stand der Aufstieg bereits zwei Spieltage vor Schluss fest. Am kommenden Samstag können die Stuttgarterinnen beim 1. Hanauer THC die Hallenhockey-Runde in der 1. Regionalliga Süd dann ohne einen Punktverlust beenden. „Es ist extrem schwierig, die Konzentration hochzuhalten, aber wir wollen alle zehn Spiele gewinnen“, sagt Chmiel.