Hallenhockey-Bundesliga: HTC Stuttgarter Kickers: Lucca Epple jubelt beim Bekanntentreff

1 Lucca Epple (Mitte) jubelt inzwischen für zwei Vereine. Foto: imago/sportworld

Der 23-Jährige spielt seit seinem dritten Lebensjahr beim Hallenhockey-Erstligisten HTC Stuttgarter Kickers. Auf dem Feld stürmt er für den Münchner SC, gegen den er nun mit seinem Heimatverein gewonnen hat. Von drei Träumen hat sich für ihn immerhin einer erfüllt.











Mit seinen Voraussagen lag er einmal ganz knapp und einmal ganz weit daneben. Lucca Epple tippte auf einen 8:6-Sieg seines HTC Stuttgarter Kickers im Spiel der Hallenhockey-Bundesliga am Samstag beim Münchner SC – zudem auf drei eigene Treffer. Am Ende gab es einen 9:6-Kickers-Sieg, aber in Sachen Epple-Tore stand die Null. Der 23-Jährige konnte es verkraften und freute sich nicht nur über den ersten Saisonsieg des Aufsteigers.