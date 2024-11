Hallenhockey-Bundesliga: HTC Stuttgarter Kickers: Große Bühne für die Erstliga-Rückkehr

1 Lucca Epple (links) kehrt für die Hallenrunde aus München zu seinem Heimatverein HTC Stuttgarter Kickers zurück. Foto: Günter Bergmann

Die Männer des HTC Stuttgarter Kickers spielen erstmals seit fünf Jahren wieder in der höchsten deutschen Spielklasse. Zum Auftakt an diesem Wochenende wartet gleich der größtmögliche Gegner. Neu dabei im eigenen Kader: ein Rückkehrer und ein Nationalspieler.











Link kopiert



Eine größere Bühne gibt es kaum für die Rückkehr in die Bundesliga: Der Aufsteiger HTC Stuttgarter Kickers empfängt an diesem Samstag, 15 Uhr, in der eigenen Halle zum ersten Spiel der neuen Hallenhockey-Saison den amtierenden deutschen Meister Mannheimer HC. „Wir freuen uns total, dass es dieses Spiel geworden ist – vor allem vor eigenem Publikum“, sagt der Trainer Till Ziemssen.