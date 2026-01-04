Hallenfußball Stuttgart/Filder: Zwei Kreisligisten ärgern die Favoriten – und ein Youngster lässt Augen leuchten

Die Turniere des TV Echterdingen und TV 89 Zuffenhausen enden mit Überraschungssiegern. Bei der Spvgg Stetten freut man sich, dem großen Nachbarn ein Schnippchen geschlagen zu haben.

Dass in Derbys andere Gesetze zählen, weiß man ja. Anwenden lässt sich der abgedroschene Spruch aber genau so gut auf den Hallenfußball – bewiesen an diesem Samstag bei gleich zwei Turnieren des hiesigen Bezirks. Wer hätte rein vom Papier her mit solchen Ergebnissen gerechnet? Sowohl beim TV Echterdingen als auch beim TV 89 Zuffenhausen hat sich am Ende keiner der nominellen Favoriten durchgesetzt. Stattdessen stemmten in der Spvgg Stetten und dem SSV Zuffenhausen II zwei Kreisligisten die Siegerpokale in die Höhe.

Sechs Spiele, sechs Siege. Damit gelang den Stettenern in der Echterdinger Goldäckerhalle eine makellose Bilanz, welche sie im Endspiel mit einem 4:1 gegen den Gastgeber krönten (Torschützen: zweimal Tobias Burghardt sowie Tim Fischer und Sebastian Kocksch). Zugleich festigte der Außenseiter seinen Ruf als Hallenspezialist. Zuletzt hatte es der Tabellenachte der Kreisliga-A-Staffel 2 bereits beim Bernhausener Turnier überraschend bis ins Halbfinale geschafft. Ergebnisse, die nun auch Hoffnung für die eigene traditionelle Dreikönig-Veranstaltung an diesem Dienstag machen.

Siegehrung in Echterdingen: der Stettener Kapitän Maurice Horn und der Turnierchef Ronald Englisch. Foto: Günter Bergmann

„Ein tolles Ereignis für uns“, sagt der Trainer Erdinc Cakir zum aktuellen Resultat. Schelmischer Zusatz: „Auch weil es etwas Besonderes ist, den großen Nachbarn an einem Tag gleich dreimal zu schlagen.“ Auch in der Gruppenphase und in der Vorschlussrunde hatte Erdincs Team gegen Echterdinger Aufgebote gewonnen. Der letztliche Lohn: 1000 Euro Preisgeld plus der für heuer neu angefertigte Fauser-Wanderpokal. Dritter wurde der TV Echterdingen II durch ein 5:4 im Neunmeterschießen gegen die A-Junioren-Spielgemeinschaft Echterdingen/Musberg. Einzelauszeichnungen gingen an Wesley Acholonu (TV Echterdingen II, bester Torschütze) und Juha Göker (Junioren Echterdingen/Musberg, bester Torhüter).

Positiv fällt das Fazit des Turnierorganisators Ronald Englisch aus – trotz verpasster erfolgreicher Titelverteidigung der eigenen ersten Mannschaft beim Einstand des neuen Trainers Daniel Heisig. „Wir sind rundum zufrieden. Spielerisch gutes Niveau, technisch sehr guter Fußball“, sagt Englisch. Ein Kicker brachte ihn gar regelrecht ins Schwärmen. Mit Blick auf den erwähnte Youngster Acholonu, derzeit wohl das mit größte Talent aus dem eigenen Stall, lobt er: „Da leuchten einem die Augen, wenn man sieht, wie der Junge spielt.“

Zufriedenheit derweil auch beim TV 89 Zuffenhausen nach dessen siebter Auflage des E-Center-Matkovic-Cups. Dort bilanziert der Fußballchef Uwe Prechter: „Alles gut, alles ruhig. Dass wir mit dem Futsalball spielen, hat sich bewährt.“ So sei es „kein reines Geballere“. Im Finale in der Talwiesenhalle standen sich zu spätabendlicher Stunde schließlich zwei B-Kreisligisten gegenüber. Der SSV Zuffenhausen II mit seinem Coach Fabian Eichner gewann gegen die zweite Mannschaft des Veranstalters mit 2:1. Dessen „Erste“ musste sich mit Platz drei begnügen, dies nach einem 2:0 gegen die U 19 des Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Der Vorjahressieger Stuttgarter Sportclub hatte diesmal nicht gemeldet.

Überraschungssieger beim Turnier des Stadtnachbarn: der SV Zuffenhausen II. Foto: Günter Bergmann

Über Einzelpreise durften sich freuen: Lukas Mittelstädt (Junioren 1. CfR Pforzheim, bester Spieler), Oleksandr Zhmailo (MTV Ludwigsburg, bester Torhüter) und Christos Kirtzakis (TV 89 Zuffenhausen, bester Torschütze).