Hallenfußball Stuttgart/Filder: Zwei Kreisligisten ärgern die Favoriten – und ein Youngster lässt Augen leuchten

Die Turniere des TV Echterdingen und TV 89 Zuffenhausen enden mit Überraschungssiegern. Bei der Spvgg Stetten freut man sich, dem großen Nachbarn ein Schnippchen geschlagen zu haben.
Dass in Derbys andere Gesetze zählen, weiß man ja. Anwenden lässt sich der abgedroschene Spruch aber genau so gut auf den Hallenfußball – bewiesen an diesem Samstag bei gleich zwei Turnieren des hiesigen Bezirks. Wer hätte rein vom Papier her mit solchen Ergebnissen gerechnet? Sowohl beim TV Echterdingen als auch beim TV 89 Zuffenhausen hat sich am Ende keiner der nominellen Favoriten durchgesetzt. Stattdessen stemmten in der Spvgg Stetten und dem SSV Zuffenhausen II zwei Kreisligisten die Siegerpokale in die Höhe.