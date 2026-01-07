20 Mannschaften waren beim Dreikönigs-Hallenturnier der Spvgg Stetten am Start. Bester Spieler und bester Torhüter kommen aus Sindelfingen beziehungsweise Echterdingen.
20 Fußball-Mannschaften, insgesamt 50 Partien und mit dem VfL Sindelfingen ein Gewinner, der zwei Minuten vor dem Abpfiff des Endspiels noch wie ein Verlierer aussah. Das waren nur einige Aspekte, die das Dreikönigs-Hallenturnier der Spvgg Stetten zu bieten hatte. Zudem „einen reibungslosen Ablauf mit guten Schiedsrichterleistungen“, sagt Stettens Abteilungsleiter Thomas Vohl.