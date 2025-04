Hallenfußball: Mit „Brazzo“ und „Schweini“: Zwei Stuttgarter in der Kings League

1 Ex-Bundesliga-Profi und Teamkapitän Moritz Leitner, Marcel Avdic und Vater Samir vom Team Era Colonia (von links) sowie Hasan Salihamidzic, Präsident bei No Rules FC. Foto: /privat

Kleines Spielfeld, kurioses Regelwerk – und ganz nah dran am Puls der Jugend: Marcel Avdic und sein Vater Samir sind in der neuen Hallenfußball-Liga dabei. Ein Abenteuer mit bekannten Fußballgrößen und manchem Internet-Star.











Wenn Fußballer ihre Profi-Karriere beenden, stellt sich ihnen die Frage: Wie geht es weiter? Die Möglichkeiten sind breit gestreut: Ausklang in den Niederungen des Amateurfußballs, ein Expertenjob am Mikro, Wechsel in eine andere Branche – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Seit einigen Jahren wird eine weitere Alternative immer populärer: Hallenfußball, aufgepeppt mit Hilfe der Videostreaming-Plattform Twitch und mitunter skurrilen Sonderregeln. Prominentestes Beispiel hierzulande: die Baller League, die im vergangenen Jahr von den Ex-Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels gegründet wurde. Als Konkurrenz tritt seit diesem Frühjahr die Kings League an. Mit an Bord sind neben bekannten Fußballgrößen auch völlig genrefremde Protagonisten: Streamer und Influencer wie Papaplatte und Reeze schlagen die Brücke zur Online-Jugendkultur.