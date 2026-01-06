Niko Nartey vom VfB Stuttgart stellt in unserem Interview vor dem Junior-Cup in Sindelfingen den dänischen Jugendfußball und Teilnehmer Odense BK vor und spricht über sein Traumfinale.
Odense BK ist am Samstag und Sonntag bei der 34. Auflage der 120. Verein, der in all den Jahren beim Mercedes-Benz Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast mitspielt. Der Kontakt zu dem dänischen Fußballklub war schnell hergestellt, schließlich ist Alexander Zorniger, früher Trainer des VfB Stuttgart, inzwischen Coach in Odense.