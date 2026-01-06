Niko Nartey vom VfB Stuttgart stellt in unserem Interview vor dem Junior-Cup in Sindelfingen den dänischen Jugendfußball und Teilnehmer Odense BK vor und spricht über sein Traumfinale.

Odense BK ist am Samstag und Sonntag bei der 34. Auflage der 120. Verein, der in all den Jahren beim Mercedes-Benz Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast mitspielt. Der Kontakt zu dem dänischen Fußballklub war schnell hergestellt, schließlich ist Alexander Zorniger, früher Trainer des VfB Stuttgart, inzwischen Coach in Odense.

2025/2026 hat er bereits 19 Partien in Bundesliga, Euro League und DFB-Pokal bestritten. Zum Junior-Cup hat er eine ganz besondere Beziehung. Sein Bruder Noah Nartey hat erst vor zwei Jahren mit Bröndby IF bei diesem Traditionsturnier mitgespielt.

Niko Nartey, können Sie uns etwas über Odense BK erzählen?

Odense ist ein recht großer Klub in Dänemark. Die erste Mannschaft ist zuletzt in die dänische Superliga aufgestiegen, Trainer ist Alexander Zorniger. Mein bester Kumpel, mit dem ich damals beim Akademisk Boldklub angefangen habe, Fußball zu spielen, hat später in der U19 bei Odense gespielt. Odense BK ist bekannt für seine gute Jugendarbeit.

Was ist der größte Unterschied zwischen Jugendfußball in Dänemark und Deutschland?

In Dänemark gibt es viele gute Jugendmannschaften, insgesamt betrachtet sind die Teams in Deutschland aber noch auf einem höheren Niveau. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass Deutschland deutlich größer ist als Dänemark und es dadurch viel mehr Klubs und Spieler gibt.

2025/2026 hat Niko Nartey für den VfB Stuttgart bereits 19 Partien in Bundesliga, Euro League und DFB-Pokal bestritten. Foto: Baumann/Volker Mueller

Spielt Hallenfußball in Dänemark eine Rolle?

Insbesondere bei den jüngeren Teams finden sehr viele Hallenturniere statt. Ich kann mich aber auch noch gut daran erinnern, dass wir mit der U19 des FC Kopenhagen an Hallenturnieren teilgenommen haben. Es hat immer richtig Spaß gemacht, in der Halle zu kicken.

Haben Sie mit Kopenhagen an internationalen Jugendturnieren teilgenommen?

Ja, mehrfach. Internationale Turniere sind immer eine tolle Gelegenheit, sich mit Mannschaften aus anderen Ländern zu messen. Man kommt dadurch auch in Länder, die man ohne den Fußball vielleicht nicht bereist hätte. Mit der U19 des FC Kopenhagen habe ich auch in der UEFA Youth League gespielt. Unsere Gegner waren Club Brügge, FC Porto und Leicester City. Das war 2016, wir haben drei von den sechs Partien gewonnen und einmal Unentschieden erspielt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass mein Bruder Noah erst vor zwei Jahren mit Bröndby in Sindelfingen mitgespielt hat und vom Turnier begeistert war.

Und wie beobachten Sie den Auftritt von Odense BK im Glaspalast?

Ich bin gespannt, wie sich die Jungs beim Junior-Cup präsentieren werden. Ich wünsche allen teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg, ein Finale zwischen dem VfB und Odense wäre toll. (lacht)

Gruppeneinteilung und Zeitplan Junior-Cup

Gruppe A (Samstag ab 12 Uhr):

VfB Stuttgart, FC Bayern München, São Paulo FC, Rapid Wien.

Gruppe B (Samstag ab 12.46 Uhr):

Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Köln, Odense BK, FC Basel.

Zwischenrunde:

zwei Spiele am Samstag ab 17.30 Uhr, die restlichen acht Spiele am Sonntag ab 12 Uhr.

Halbfinale:

Sonntag ab 15.30 Uhr.

Spiele um Platz sieben, fünf und drei:

Sonntag ab 15.30 Uhr.

Finale:

Sonntag ab 17.55 Uhr.