Im Hallenbad Waiblingen schalten viele Duschen nicht mehr automatisch ab. Badegäste sind genervt über die Wasserverschwendung und fürchten höhere Preise. Was sagen die Stadtwerke?
Auf ihrer Internetseite geben die Stadtwerke Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ihren Kunden allerlei Energiespar-Tipps – zum Beispiel den, dass sich der Wasserverbrauch durch den Einbau eines Dusch-Sparkopfs um bis zu 66 Prozent verringern lässt. Im Hallenbad Waiblingen, das die Stadtwerke betreiben, fließt allerdings seit einigen Wochen wertvolles Trinkwasser im Überfluss in die Kanalisation. „Schon seit Beginn der Badesaison Mitte September herrscht bei den Duschen das reinste Chaos – jedenfalls im Männerbereich“, klagt ein regelmäßiger Badegast.