Hallenbad in Weinstadt: „Das W“: Ab sofort erhöhter Wellengang im Remstal

Die Bürgerschaft strömt gleich am ersten Tag ins neue Hallenbad in Weinstadt-Benzach. OB Michael Scharmann schlüpft in die Badehose und hechtet zur Eröffnung in die Fluten.
Was für ein unübertreffliches ideales Spätsommerwetter: 30 Grad im Schatten, in der Sonne noch ein paar Grad drüber – da springt man doch gern ins kühle Nass. Kleines Problem: Die Freibadsaison ist längt vorbei. Doch am Samstag bot sich im mittleren Remstal eine noch bessere Gelegenheit – und zwar im neuen „Das W“. Hinter diesem Namen verbirgt sich das neue Hallenbad in Weinstadt-Benzach.