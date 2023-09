Das Hallenbad Heslach erstrahlt in neuem Glanz

Schwimmbad in Stuttgart

1 Das Hallenbad Heslach wird wieder eröffnet. Foto: Stadt Stuttgart/Leif Piechowski

Das Baudenkmal Hallenbad Heslach ist fit für die nächsten Jahrzehnte: Nach zwei Jahren Sanierung wird das Architektur-Juwel an diesem Dienstag um 14 Uhr wieder eröffnet.











Die Vorfreude ist groß. Gefühlt fiebert der halbe Stuttgarter Süden und Westen seit Wochen auf diesen Moment hin: die Wiedereröffnung des Hallenbades Heslach. An diesem Dienstag ist es tatsächlich soweit – seit Ende 2021 wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, „steht“, verkündet das städtische Bäderamt, „das Hallenbad Heslach allen Badegästen ab 19. September wieder vollumfänglich mit Schwimmbad- und Saunabereich zur Verfügung“. Um 14 Uhr öffnen sich an diesem Dienstag die Türen – bis 19 Uhr kann man schwimmen, springen oder einfach in einem ganz besonderen Ambiente entspannen.