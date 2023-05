Hallen in Oberstenfeld

1 Der Bevölkerungsschutz des Landkreises hat in Oberstenfeld zwei Hallen gemietet und eingeräumt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Der Landkreis Ludwigsburg sorgt vor: In Oberstenfeld und Freiberg sind Hallen mit Material für den Katastrophenschutz gefüllt worden.









Die genauen Adressen der Materialhallen werden eher intern gehandelt, sie gelten als Achillesferse des Katastrophenschutzes im Landkreis Ludwigsburg. Im Ernstfall dienen sie dem Nachschub, und deshalb ist Kreisbrandmeister Andy Dorroch froh, dass er über 5000 Notbetten verfügen kann. Die Klappbetten, wie sie auch in Hotels verwendet werden, sind alle in Oberstenfeld eingelagert, dort hat das Landratsamt Ludwigsburg zwei Hallen angemietet, eine dritte steht in Freiberg.