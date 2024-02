Halle: 15-Jähriger soll Hunderte Deutschlandtickets gefälscht haben

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden durch die gefälschten Tickets derzeit auf etwa 16.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

In Halle soll ein junger Mann Hunderte Deutschlandtickets gefälscht und verkauft haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.











Die Bundespolizei hat am Mittwoch die Wohnung der Eltern eines 15-Jährigen in Halle durchsucht, der hunderte Deutschlandtickets gefälscht und verkauft haben soll. Der dadurch entstandene Schaden werde derzeit auf 16.000 Euro geschätzt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der 15-Jährige sei in der Vergangenheit schon wegen eines nicht auf ihn ausgestellten Deutschlandtickets aufgefallen. Die Beamten hatten dabei weitere hunderte Tickets mit unterschiedlichen Namen auf seinem Handy gefunden, hieß es. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.