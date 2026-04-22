Auch sieben Jahre nach seinem Karriereende wird Dirk Nowitzki immer noch für seine Lebensleistung ausgezeichnet. Bei der Zeremonie kommt die Sport-Legende kurz ins Schwitzen.
Berlin - Als Dirk Nowitzki im Berliner Kraftwerk als Letzter der neuen Hall-of-Famer auf die Bühne gerufen wurde, kam Deutschlands Basketball-Legende erst einmal ganz schön ins Schwitzen. Weil der Teleprompter nicht funktionierte, musste der 47-Jährige seine vorbereitete Rede vom Smartphone ablesen. "Da war die Schrift aber so klein und es sind immer die Zeilen versprungen. Es war schon eine stressvolle Situation", sagte Nowitzki später mit einem Schmunzeln.