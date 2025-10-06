Hall of Fame: Bastian Schweinsteiger in Ruhmeshalle aufgenommen

Bei einer Gala am 6. Oktober sind sechs neue Mitglieder in die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs aufgenommen worden, darunter auch Bastian Schweinsteiger.
Sechs Fußballgrößen sind am heutigen Montag bei einer Gala im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Im Rahmen der Verleihung wurden Horst Hrubesch (74), Otto Rehhagel (87), Jupp Heynckes (80), Guido Buchwald (64), Bastian Schweinsteiger (41) und der bereits verstorbene Bert Trautmann (1923-2013) geehrt. Durch den Abend führte Moderatorin Esther Sedlaczek (39).