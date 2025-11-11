Halbmarathon: Madeo läuft deutschen Rekord

1 Nächster Karriere-Höhepunkt: Luca Madeo. Foto: imago/Beautiful Sports

Der 22-Jährige von der LG Filder knackt in den USA eine zehn und eine 15 Jahre alte Bestmarke. Und das, obwohl er als Straßenläufer eigentlich noch ein Neuling ist.











Fernab von seiner Heimat auf den Fildern ist dem Läufer Luca Madeo ein weiterer Karriere-Höhepunkt gelungen. Der 22-Jährige, der im US-amerikanischen Kentucky Sportmanagement studiert, hat beim Monumental-Halbmarathon-Rennen in Indianapolis einen neuen deutschen U-23-Rekord aufgestellt. Mit seiner Zeit von 1:03:31 Stunden verbesserte er die bisherige Spitzenmarke des Wattenscheiders Hendrik Pfeiffer aus dem Jahr 2015 um neun Sekunden. Seine persönliche Bestleistung über die 21,1 Kilometer steigerte Madeo sogar um fast zwei Minuten.