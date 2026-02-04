Halbleiterindustrie: Infineon wächst dank KI-Nachfrage leicht

Während andere Geschäftsbereiche schwächeln, will das Unternehmen eine zusätzliche halbe Milliarde in den Boombereich stecken.
Neubiberg - Der Halbleiterhersteller Infineon profitiert vom KI-Boom. Im ersten Geschäftsquartal konnte der Dax-Konzern trotz eines ansonsten eher verhaltenen Marktumfelds Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern, wie das Unternehmen aus Neubiberg bei München mitteilte. Die "sehr dynamische Nachfrage bei KI" habe Infineon Rückenwind gegeben, sagte Konzernchef Jochen Hanebeck. Er will nun schneller als ursprünglich geplant in diesen Bereich investieren.