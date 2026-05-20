Halbleiter: Warum Samsung ein historischer Generalstreik droht

Wegen eines Streits um Rekordboni drohen bei Samsung rund 48.000 Beschäftigte, ihre Arbeit niederzulegen. Das könnte die globalen Chip-Lieferketten zusätzlich belasten.
Seoul - Beim weltweit größten Halbleiterproduzenten Samsung Electronics haben rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Der für Donnerstag geplante Streik wäre der mit Abstand größte in der Konzerngeschichte. Hintergrund ist ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der südkoreanische Elektronikriese im Zuge eines anhaltenden Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hat.