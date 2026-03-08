Halbleiter: Neuer Ärger um Nexperia-Chips - China warnt Niederlande

Im Oktober versetzte Chinas Exportstopp von Nexperia-Chips Europas Industrie in Schrecken. In Verhandlungen mit den Niederlanden einigten sich beide Seiten vorübergehend. Doch nun droht neuer Ärger.
Peking - China warnt im andauernden Streit mit dem niederländischen Chiphersteller Nexperia vor neuen Konflikten. Das Handelsministerium reagierte mit scharfer Kritik, nachdem der chinesische Ableger des Unternehmens in einer Mitteilung seine Zentrale in den Niederlanden beschuldigt hatte, die Benutzerkonten von Mitarbeitenden in China gesperrt zu haben.