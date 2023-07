Halbfinaleinzug in der Champions League

1 Die Bayern zeigten dem FC Barcelona im Viertelfinale die Grenzen auf. Foto: AP/Manu Fernandez

Verlockende Aussichten für den deutschen Fußball – nach dem furiosen Halbfinaleinzug des FC Bayern ist ein deutsches Finale in der Königsklasse möglich. Insbesondere RB Leipzig verdient schon jetzt große Anerkennung, kommentiert unser Sportredakteur Marco Seliger.









Stuttgart - Es ist also vollbracht – nach dem fulminanten Sieg des FC Bayern München im Viertelfinale gegen den FC Barcelona stehen mit dem Rekordmeister und RB Leipzig zwei deutsche Teams im Halbfinale der Champions League. Ein deutsches Finale in Lissabon ist möglich – doch schon jetzt lässt sich insbesondere im Falle von RB Leipzig sagen: Chapeau! Und: Glückwunsch zu einer famosen Spielzeit in der Königsklasse.