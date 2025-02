Halbfinale im ESC-Vorentscheid: Max Giesinger verstärkt die Jury

1 Max Giesinger wird Gast-Juror im Halbfinale des ESC-Vorentscheids. Foto: ddp/Geisler/Matthias Wehnert

Hochkarätige Besetzung beim Halbfinale des deutschen ESC-Vorentscheids: Max Giesinger wird als Gast-Juror neben Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton die Kandidaten bewerten.











Die nächste Etappe im deutschen ESC-Vorentscheid steht an: Am kommenden Samstag findet das Halbfinale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" statt. Wie der Sender RTL nun bekannt gab, wird die Jury dann durch Max Giesinger (36) als Gast-Juror verstärkt. Der "80 Millionen"-Sänger weiß, wie es ist, in so einer Situation zu bestehen. 2012 belegte der 36-Jährige in der ersten Staffel von "The Voice of Germany" den vierten Platz.