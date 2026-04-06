Halbfinal-Sieg gegen SGS Essen: FC Bayern macht Pokal-Traumfinale gegen Wolfsburg perfekt

Münchens Fußballerinnen ziehen durch einen deutlichen Heimsieg gegen die SGS Essen ins Endspiel des DFB-Pokals ein. Dort kommt es am 14. Mai zu einem Klassiker.
München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind wie in den beiden Vorjahren ins Endspiel des DFB-Pokals eingezogen und dürfen damit weiter vom historischen Triple träumen. Gegen den Bundesliga-Vorletzten SGS Essen gewannen die Münchnerinnen im Halbfinale 4:0 (3:0). Im Finale am 14. Mai trifft der Titelverteidiger in Köln auf den VfL Wolfsburg. Der Rekord-Pokalsieger hatte sich tags zuvor 5:4 im Elfmeterschießen gegen Carl Zeiss Jena durchgesetzt.