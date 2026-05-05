Im Halbfinal-Hinspiel kassiert Bayern fünf Gegentore - dennoch macht Abwehrspieler Jonathan Tah vor dem zweiten Duell mit PSG eine klare Ansage. Coach Kompany hat indes gute Nachrichten.
München - Trotz der fünf Gegentore beim 4:5-Spektakel im ersten Duell mit Paris Saint-Germain setzt Abwehrspieler Jonathan Tah auch im Halbfinal-Rückspiel auf die gewohnte Bayern-Taktik. "Grundsätzlich hat uns unsere Spielweise dahin gebracht, wo wir gerade sind. Deshalb glaube ich nicht, dass wir irgendwas daran ändern sollten", schilderte der Fußball-Nationalspieler vor dem zweiten Duell mit PSG um den Einzug ins Finale der Champions League.