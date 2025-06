Halb Tabubruch, halb Sommerhit: Darum trinken jetzt alle Wein mit Jalapeños

1 Zahlreiche TikTok-User schwören auf die Kombination Weißwein und Jalapeños. Foto: TikTok/Screenshot/traveltothefridge

Tabubruch oder Sommerhit? Der neueste TikTok-Trend sorgt für Aufregung in der Weinszene: gefrorene Jalapeños im Sauvignon Blanc. Was hinter dem "Spicy Wine"-Hype steckt.











Eiswürfel im Wein? Für manche schon ein Sakrileg. Aber Weißwein mit Jalapeños? Da geraten selbst erfahrene Sommeliers ins Zittern. Was zunächst nach einem kuriosen Missverständnis klingt, ist in Wahrheit der vielleicht erfrischendste Sommerdrink des Jahres - und erinnert ein bisschen an Dua Lipas Cola Light mit Essiggurken-Wasser und Jalapeños, das letzten Sommer durch die Decke ging.