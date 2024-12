Halb so teuer wie Besuch 2006: So sparte König Charles bei der Australienreise

Der Australienbesuch von König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) kostete wesentlich weniger als die Besuche der Königin Elizabeth II. (1926-2022) in den Jahren 2006 und 2011. Zu den Sparmaßnahmen gehörte, dass das britische Königspaar einen Teil der Strecke von und nach Australien mit einer Linienfluggesellschaft flog - von Großbritannien bis Singapur und zurück.

Als die Queen 2006 Australien besuchte - eine fünftägige Reise mit Zwischenstopps in Sydney, Canberra, Melbourne und den Commonwealth Games - kostete das laut der britischen Zeitung "The Telegraph" rund 865.000 Euro (716.774 Pfund). Im Jahr 2011, während ihres letzten Besuchs in Australien, besuchte die Königin innerhalb von elf Tagen Canberra, Brisbane, Melbourne und Perth. Die Reise verschlang sogar mehr als 1,6 Millionen Euro (1.328.461 Pfund). Dagegen waren Charles und Camilla auf Sparkurs: Ihre Reise im Oktober 2024 kostete 360.000 Euro (297.000 Pfund), was demnach weniger als der Hälfte der Kosten für den Kurzbesuch der verstorbenen Königin 18 Jahre zuvor entspricht.

Erster Besuch in Australien als Monarch

Die Gesamtkosten der sechstägigen Tour von Charles und Camilla beinhalteten Reise, Unterkunft, Mahlzeiten, Veranstaltungen, Bewirtung, Transport und die Herstellung von Flaggen. Pro Tag schlugen dafür rund 60.000 Euro zu Buche. Es war der erste Besuch des Königs in Down Under als Monarch. Die Reise wurde angepasst, um einen Ruhetag einzuplanen, da er seine Krebsbehandlung fortsetzt, die bis 2025 andauern soll. Die restliche Zeit waren Charles und Camilla quasi im Dauereinsatz und absolvierten bis zu zehn Termine pro Tag.