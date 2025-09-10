Hakenkreuzaffäre: Daniel Born weicht Frage nach Landtagskandidatur aus

Seine Partei will, dass Daniel Born wegen der Hakenkreuz-Affäre auf seine Landtagskandidatur verzichtet. Der weicht der Frage trotz neuer Kritik an seinem Verhalten aus.

Bei den Fraktionen im Landtag hat das Nachdenken darüber begonnen, wie man die Auszählung bei geheimen Wahlgängen auf eine rechtssichere Grundlage stellen kann. „Wir erwarten für die nächste Präsidiumssitzung Vorschläge der Landtagspräsidentin, wie künftig bei geheimen Wahlen im Plenum so abgestimmt und ausgezählt wird, dass das Verfahren über jeden Zweifel erhaben ist“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans Ulrich Rülke. Er reagiert damit auf die Einschätzung des renommierten Verfassungsrechtlers Volker Haug, der die bisher praktizierte getrennte Auszählung zweier Urnen als „unzulässig“ und „Konterkarierung des Wahlgeheimnisses eingestuft hat. Dadurch war im Frühsommer schnell offenbar geworden, dass der mit einem Hakenkreuz versehene Stimmzettel von SPD oder Grünen gekommen sein musste.

Hakenkreuz wird Thema in Fraktionsklausuren Das Präsidium des Landtags wird am 23. September zusammentreten. Dann werden die Hakenkreuzaffäre, die der SPD-Politiker Daniel Born mit der Hakenkreuz-Kritzelei auf einem Stimmzettel ausgelöst hat, Thema sein. Erwartet wird, dass die Landtagsfraktionen über Folgen der Affäre auch in den anberaumten Herbstklausuren beraten.

Born wies Interpretationen zurück, dass er das Nazi-Zeichen mit einer Ja-Stimme zur Entsendung des AfD-Abgeordneten Bernhard Eisenhut in den Oberrheinrat der Rechtspartei habe anlasten wollen. „Ich kenne die gängige Praxis im Landtag sehr gut: Ich weiß, dass es getrennte Wahlboxen gibt und diese auch getrennt ausgezählt werden“, erklärte er auf Anfrage. Deshalb könne ein SPD-Parlamentarier einem AfD-Abgeordneten nichts unterjubeln. „Das wusste ich, und ich wollte es auch nicht.“

„SPD hat Rückzug von Kandidatur verlangt"

Born sprach erneut von einer „Kurzschlussreaktion“. In der Konsequenz sei er vom Amt des Landtagsvizepräsidenten zurückgetreten. Der Frage, ob er seine Kandidatur für die Landtagswahl aufrecht erhält, wich er aus.

„Das SPD-Landespräsidium hat im Juli meinen Rückzug von der Landtagskandidatur verlangt, dem bin ich als Teamplayer sofort nachgekommen“, sagte Born. Inzwischen aber beeindruckten ihn die zahlreichen positiven Rückmeldungen der SPD-Basis, erklärte Born. Wie berichtet, gibt es in seiner Heimatregion SPD Stimmen, die ihn als Landtagskandidaten behalten wollen. „Bezüglich der Landtagswahl steht für mich an oberster Stelle, dass die SPD überall und gerade auch in meinem Wahlkreis Schwetzingen mit Geschlossenheit und Überzeugungsfreude in den Wahlkampf geht.“

Die Südwest-SPD hatte angesichts der Initiative für Borns erneute Kandidatur tags zuvor bekräftigt, dass „Daniel Born öffentlich und gegenüber der Partei erklärt hat, dass er nicht für eine erneute Kandidatur zur Verfügung steht.“ Der Nominierungstermin für einen möglichen Nachfolger ist auf den 10. Oktober anberaumt.