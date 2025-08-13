Hakenkreuz-Affäre: Ex-Staatsminister Friedrich kritisiert Landtagspräsidentin Aras

Hat Landtagspräsidentin Aras im Umgang mit der Hakenkreuzaffäre zentrale Rechte von Abgeordneten verletzt? Der SPD-Exminister Peter Friedrich erhebt den Vorwurf.
Der Sozialdemokrat Peter Friedrich, ehemals Bundesratsminister im ersten Kabinett Kretschmann, kritisiert den Umgang mit der Hakenkreuzaffäre im Landtag. Vor allem übt Friedrich in einem an diesem Montag veröffentlichten Aufsatz in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Kritik daran, dass Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) das gekritzelte Hakenkreuz auf einem Stimmzettel für die Wahl von Mitgliedern des Oberrheinrats direkt nach seiner Entdeckung als Straftat, die zur Anzeige gebracht werde, eingeordnet und den Urheber zum Mandatsverzicht aufgefordert hat.