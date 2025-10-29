Gefährlicher Wirbelsturm: Jamaika wegen Hurrikan zum Katastrophengebiet erklärt

«Melissa» deckt auf der Karibikinsel Dächer ab, stürzt Bäume um und überflutet Straßen. Tausende suchen Schutz in Notunterkünften. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt.
Kingston - Angesicht der schweren Schäden durch Hurrikan "Melissa" hat die jamaikanische Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt. "Die Priorität der Regierung war stets die Sicherheit und das Wohlergehen aller Jamaikaner", schrieb Ministerpräsident Andrew Holness auf der Nachrichtenplattform X. "Diese Anordnung gibt der Regierung die Handhabe, um unsere Reaktion auf Hurrikan Melissa zu koordinieren."