Hair-Trends 2026: Diese drei 1990er-Frisuren feiern jetzt ein Comeback

Was Jennifer Aniston, Winona Ryder und Courtney Love einst trugen, liegt 2026 wieder im Trend. Die drei legendären Haarschnitte kehren in sanfteren Versionen zurück. Weniger Styling, mehr natürliche Bewegung - so funktionieren die modernen Interpretationen.

Beobachtet man seit mehreren Jahren die Mode- und Beauty-Trends, bekommt man das Gefühl, dass die 1990er nie so wirklich weg waren. Immer wieder kehren Trends genau aus diesem Jahrzehnt in die aktuellen Lifestyle-Trends zurück. Gerade lässt sich das vor allem bei den Hairstyling-Trends 2026 beobachten: Die Frisuren die einst Jennifer Aniston, Winona Ryder und Courtney Love zu Stilikonen ihrer Generation machten, erleben gerade ein bemerkenswertes Comeback. Diese drei Schnitte wollen 2026 wieder alle tragen. Allerdings neu interpretiert:

Der Rachel Cut Er gilt als einer der berühmtesten Haarschnitte der Popkultur. Mit ihren Frisuren löste Jennifer Aniston als Rachel Green in der Kult-Serie "Friends" in den 1990ern einen wahren Ansturm auf die Friseursalons aus. Der ikonische durchgestufte Schnitt ihrer Figur ist 2026 wieder da. Allerdings mit einem etwas moderneren und sanfteren Styling:

Statt künstlicher Föhnwellen fällt der neue Rachel Cut mit natürlicher Bewegung, er kommt im leichten Undone-Look daher. Individuell gestaltete Face-Framing-Strähnen umrahmen das Gesicht, sodass er fast nahezu jeder Gesichtsform und Haarlänge schmeichelt.

Pflege und Styling:

Am besten pflegt man den Rachel Cut mit feuchtigkeitsspendendem Shampoo und Conditioner für bessere Kämmbarkeit. Ein pflegendes Hitzeschutzspray vor dem Föhnen aufzutragen, ist bei diesem Look essenziell. Gestylt wird der Rachel Cut am besten mit einer Rundbürste und einem Föhn für weich fallende voluminöse Wellen. Ein Texturspray sorgt für den angesagten Undone-Look.

Der Bixie Cut

Den Bixie Cut nennt man auch gerne den Winona Cut. Die Kombination aus Pixie Cut und Bob verbinden wir vor allem mit dem Look von Winona Ryder in den 1990er Jahren. 2026 ist der Bixie Cut wieder da. Er ist länger als ein klassischer Pixie, aber kürzer als eine Bob-Frisur. Meistens reichen die Haare bis zu den Ohrläppchen.

Heute ist er eine Hommage an den teils androgynen Look der 1990er kombiniert mit einer neuen femininen Weichheit. Der Bixie Cut zeigt heute mehr Textur, weniger Kante und ist der perfekte Schnitt für alle, die sich an eine Kurzhaarfrisur heranwagen, aber nicht komplett kurze Haare haben wollen.

Pflege und Styling:

Damit der Bixie Cut wirkt, ist es wichtig, alle sechs bis acht Wochen zum Nachschneiden zu gehen, damit die Form erhalten bleibt. Eine leichte Stylingcreme oder ein Salt-Spray helfen beim alltäglichen Styling. Es wird einfach ins feuchte Haar eingearbeitet, um die individuelle Haartextur besser hervorzuheben. Das Praktische an diesem Hairstyle: Er wirkt am natürlichsten, wenn man die Haare einfach lufttrocknen lässt.

Der Grunge Shag Cut

Die 1990er waren die Grunge-Jahre der Mode: Courtney Love trug den Shag Cut und inspirierte damit die Grunge-Fans zu neuen mutig-rebellischen Hairstyles. Heute kehrt die Frisur als Soft Shag zurück:

Wir feiern das Grunge-Comeback mit langen, fließenden Stufen, federnden Spitzen und einer Leichtigkeit, bei der das Haar nicht überstylt wirkt. Der Soft Shag ist perfekt für jede Haarlänge: Er bringt Volumen, Bewegung in die Frisur und sorgt für einen edgy-coolen Look.

Pflege und Styling:

Der federnde Effekt entsteht durch ein regelmäßiges Ausdünnen der Spitzen. Dadurch entsteht mehr Volumen am Oberkopf. Der Shag Cut lebt davon, dass er bewusst unordentlich und undone wirkt. Ein Texturspray kann beim Styling helfen, dass sanfte Wellen im Haar entstehen.