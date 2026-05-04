Hair-Trends 2026: Diese drei 1990er-Frisuren feiern jetzt ein Comeback

Was Jennifer Aniston, Winona Ryder und Courtney Love einst trugen, liegt 2026 wieder im Trend. Die drei legendären Haarschnitte kehren in sanfteren Versionen zurück. Weniger Styling, mehr natürliche Bewegung - so funktionieren die modernen Interpretationen.
Beobachtet man seit mehreren Jahren die Mode- und Beauty-Trends, bekommt man das Gefühl, dass die 1990er nie so wirklich weg waren. Immer wieder kehren Trends genau aus diesem Jahrzehnt in die aktuellen Lifestyle-Trends zurück. Gerade lässt sich das vor allem bei den Hairstyling-Trends 2026 beobachten: Die Frisuren die einst Jennifer Aniston, Winona Ryder und Courtney Love zu Stilikonen ihrer Generation machten, erleben gerade ein bemerkenswertes Comeback. Diese drei Schnitte wollen 2026 wieder alle tragen. Allerdings neu interpretiert: