Hailey Bieber, Kendall Jenner und mehr: Stargäste bei Sabrina Carpenters Konzert in Inglewood

Wenn Sabrina Carpenter ruft, kommen sie alle. Bei einem Konzert ihrer "Short n' Sweet"-Tour in Inglewood, Kalifornien, saßen zahlreiche prominente Kollegen im Publikum und feuerten die Sängerin an.

Sabrina Carpenter (25) hat ihr Konzert in Inglewood, Kalifornien, vor den Augen zahlreicher prominenter Besucher absolviert. Die Sängerin trat am 17. November im Kia Forum auf - und sorgte für ein absolutes Staraufgebot. Bilder, die dem Promiportal "TMZ" vorliegen, zeigen unter anderem Sängerin Katy Perry (40), Model Cara Delevingne (32) und Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (47) beim Betreten der Arena. Auch Beyoncés (43) Tochter Blue Ivy (12) war beim Konzert zu sehen, allerdings ohne ihre Mutter oder Papa Jay-Z (54).

Doch damit nicht genug: Sängerin Noah Cyrus (24), Musiker Robin Thicke (47) und Singer-Songwriter John Mayer (47) besuchten den Auftritt der "Espresso"-Interpretin ebenfalls. Sabrina Carpenter tourt seit September mit ihrer "Short n' Sweet"-Tour durch die USA und Kanada. Nach einem letzten Auftritt in Inglewood am 18. November setzt sie ihre Tournee im März 2025 durch Europa fort und macht unter anderem Halt in Paris und Amsterdam.

Kendall Jenner und Hailey Bieber genießen Mädelsabend

Unter den prominenten Konzertbesuchern befanden sich auch die befreundeten Models Hailey Bieber (27) und Kendall Jenner (29). Bilder zeigen die beiden gemeinsam in der Menge und vor dem Konzert. In ihrer Instagram-Story teilte Bieber Ausschnitte aus dem Konzert. "Sehr klein und sehr süß", schrieb sie in Anspielung auf den Tour-Namen zu einem Video von Sabrina Carpenter. Jenner teilte ebenfalls einen Einblick mit ihren 290 Millionen Followern. "Eine Puppe", hieß es bei ihr zu dem Clip der Sängerin.

Sabrina Carpenter hat in diesem Jahr einen beeindruckenden Karrieresprung hingelegt. Als Vorband auf Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour verschaffte sie sich internationale Aufmerksamkeit und lieferte einen viralen Hit nach dem anderen. Für die kommende Verleihung konnte sie ganze sechs Grammy-Nominierungen einheimsen und gilt damit als einer der vielversprechendsten Popstars unserer Zeit.